В Україні обмежили забір води для бізнесу через маловоддя

В Україні з 18 вересня тимчасово обмежили забір води з поверхневих водойм для частини водокористувачів через маловоддя на окремих річках. Обмеження діятимуть до 30 вересня і не поширюються на воду для питних потреб.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державного агентства водних ресурсів України.

Рішення передбачає скорочення лімітів забору води для суб'єктів господарювання, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Перелік таких водокористувачів визначений окремо.

Крім того, первинні водокористувачі за погодженням із Держводагентством зможуть обмежувати права вторинних водокористувачів.

Причиною запровадження обмежень стало маловоддя, зафіксоване на окремих річках України.

Обмеження встановлені до 30 вересня 2026 року. Після цього права водокористувачів мають відновити у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації.

Органи місцевого самоврядування, контролюючі органи та водокористувачів мають повідомити про введені обмеження.

При цьому обмеження не стосуються забору води для питних потреб.

Нагадаємо, раніше через критичне маловоддя Держводагентство вже обмежило водокористування для 126 підприємств та організацій у басейні Дністра. Україна і Молдова також узгодили заходи для збереження водних ресурсів.