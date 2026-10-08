В Україні обмежили забір води для підприємств через обміління річок

Державне агентство водних ресурсів України обмежило забір води з поверхневих водойм через маловоддя до 15 жовтня.

Як пише Dilo, про це повідомляє zaxid.net.

Рішення ухвалили на підставі оперативної інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок України та настання маловоддя. Згідно з наказом, для визначених суб’єктів господарювання зменшили ліміти забору води з поверхневих водних об’єктів.

Загалом наказ стосується 267 водокористувачів у різних областях України: Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Обмеження діятимуть до 15 жовтня, після чого права водокористувачів мають бути відновлені. Водночас Держводагентство уточнює, що обмеження не поширюються на забір води для питних потреб.

На Львівщині обмеження стосуються водокористувачів, які здійснюють забір води зокрема з Дністра, Стрв’яжу, Бистриці, Лугу, Свіржа, Бережниці, Золотої Липи та інших поверхневих джерел.

У переліку Держводагентства зазначені підприємства, серед яких, зокрема, ТзОВ "Львівський бетон", ТзОВ "Самбірський кар’єр", КП "Ходорівводоканал", ТзОВ "Корилюс", ТзОВ "Стрийтеплиця" та інші. Для кожного водокористувача визначили окремий зменшений ліміт забору води.

На Буковині обмеження поширюються на водозабори з річок Дністер, Сіретель, Сірет, Молниця та інших поверхневих джерел. У переліку йдеться про 16 водокористувачів області.

На Рівненщині обмеження стосуються водозаборів із річок Горинь, Устя, Замчисько, Бережанка, Бобер, Случ, Сергіївка, Тусталь, Іква, Стир і Стубла, а також інших поверхневих джерел. Загалом вони охоплюють 19 водокористувачів області.

Щодо Тернопільської області, то обмеження стосуватимуться водозаборів із річок Золота Липа, Коропець, Криниця, Нараївка та Стрипа, а також інших поверхневих джерел і охоплюватимуть 7 водокористувачів області.

На Прикарпатті обмеження поширюються на водозабори з річок Свіча, Чечва, Лімниця, Сівка, Тур’янка, Луква, Мізунька, Теніса, Вітвиця, Дністер та інших поверхневих джерел. Загалом у переліку йдеться про 32 водокористувачів області.

На Закарпатті обмеження поширюються на водозабори з річок Латориця, Яруга, Серне, Чаронда, Коропецький, Веля, Салва, Веча, Свалявка, Уж, Тур’я, Люта та інших поверхневих джерел. У цій області йдеться про обмеження для 19 водокористувачів.

Раніше через критичне маловоддя Держводагентство вже обмежувало водокористування для підприємств та організацій до 30 вересня. Україна і Молдова також узгодили заходи для збереження водних ресурсів.