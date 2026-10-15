Ваучеры на профессиональное обучение: правительство изменило правила и прибавило требование к работодателю

Кабмин сменил правила получения ваучеров на профессиональное обучение. Теперь заявителям необходимо предоставить рекомендательное письмо от работодателя или потенциального работодателя. Изменения также касаются социальных выплат во время учебы, документов по образованию и повторного получения ваучера.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №1225 от 7 октября 2026 года.

Когда нужно письмо от работодателя

Для трудоустроенных людей рекомендация должна подтверждать потребность в обучении или повышении квалификации. Если человек планирует найти работу после обучения, потенциальный работодатель должен подтвердить необходимость его подготовки и обязаться трудоустроить его после получения квалификации .

Для участниц программы обучения водителям троллейбусов , трамваев и автомобилей установили отдельные сроки: после обучения женщина должна трудоустроиться в течение 45 календарных дней, а работодатель — обеспечить ее работой в течение 60 дней.

Кто сохранит пособие по безработице

Во время профессионального обучения по направлению службы занятости пособие по безработице и дальше будут выплачивать определенным категориям зарегистрированных безработных. Это касается внутренне перемещенных лиц, участников боевых действий, людей в возрасте от 45 лет со страховым стажем более 15 лет, людей с инвалидностью, уволенных с военной службы, а также тех, кто пережил плен или получил ранения во время службы.

Какие подтвердить образование и кому не дадут

Подтвердить образование теперь можно, в частности, электронным документом в приложении "Действие", сведениями из Единой государственной электронной базы по вопросам образования или документами квалификационных центров.

Ваучер не будут предоставлять тем, кто за последние три года проходил профессиональное обучение на средства Фонда страхования на случай безработицы. Исключения предусмотрены для людей, которые из-за состояния здоровья больше не могут работать по предварительной специальности, а также для определенных внутренне перемещенных лиц, которые приобрели этот статус после 24 февраля 2022 года и с тех пор не проходили переподготовку на средства Фонда.

Напомним, по состоянию на начало июня 11 тысяч украинцев воспользовались шансом бесплатно изменить профессиональное направление, получить актуальную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на обучение .