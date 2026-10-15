Ваучери на професійне навчання: уряд змінив правила та додав вимогу до роботодавця

Кабмін змінив правила отримання ваучерів на професійне навчання. Тепер заявникам потрібно надати рекомендаційний лист від роботодавця або потенційного роботодавця. Зміни також стосуються соціальних виплат під час навчання, документів про освіту та повторного отримання ваучера.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів №1225 від 7 жовтня 2026 року.

Коли потрібен лист від роботодавця

Для працевлаштованих людей рекомендація має підтверджувати потребу в навчанні або підвищенні кваліфікації. Якщо людина планує знайти роботу після навчання, потенційний роботодавець повинен підтвердити потребу в її підготовці та зобов’язатися працевлаштувати її після здобуття кваліфікації.

Для учасниць програми навчання на водійок тролейбусів, трамваїв та автомобілів встановили окремі строки: після навчання жінка має працевлаштуватися протягом 45 календарних днів, а роботодавець — забезпечити її роботою протягом 60 днів.

Хто збереже допомогу з безробіття

Під час професійного навчання за направленням служби зайнятості допомогу з безробіття й надалі виплачуватимуть визначеним категоріям зареєстрованих безробітних. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, людей віком від 45 років зі страховим стажем понад 15 років, людей з інвалідністю, звільнених із військової служби, а також тих, хто пережив полон або дістав поранення під час служби.

Які підтвердити освіту і кому не дадуть

Підтвердити освіту тепер можна, зокрема, електронним документом у застосунку "Дія", відомостями з Єдиної державної електронної бази з питань освіти або документами кваліфікаційних центрів.

Ваучер не надаватимуть тим, хто протягом останніх трьох років проходив професійне навчання коштом Фонду страхування на випадок безробіття. Винятки передбачені для людей, які через стан здоров’я більше не можуть працювати за попереднім фахом, а також для певних внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу після 24 лютого 2022 року й відтоді не проходили перепідготовки коштом Фонду.

Нагадаємо, станом на початок червня 11 тисяч українців скористалися шансом безоплатно змінити професійний напрям, здобути актуальну спеціальність або підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на навчання.