Ваучери на навчання: майже 70 тисяч українців безоплатно опанували нові професії

Понад 68,4 тисячі українців безкоштовно змінили професію або підвищили кваліфікацію за три роки дії державної програми ваучерів на навчання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Умови фінансування

Державний ваучер повністю або частково покриває витрати на освітні послуги, при цьому максимальна вартість фінансування становить до 33 000 грн. Цей інструмент дозволяє громадянам опановувати актуальні на ринку праці спеціальності, змінювати напрямок професійної діяльності та підвищувати конкурентоспроможність при працевлаштуванні.

Серед загальної кількості осіб, які отримали ваучери, зафіксовано такі групи населення:

особи віком від 45 років — понад 48 тисяч учасників;

внутрішньо переміщені особи — 14,4 тисячі громадян;

люди з інвалідністю — 3,5 тисячі осіб;

учасники бойових дій — майже 2 тисячі людей.

Популярні напрямки

Державна програма перенавчання охоплює 155 професій та спеціальностей, які мають попит серед роботодавців. Кожен учасник має право самостійно обирати спеціальність, форму навчання (денну, заочну або дистанційну), а також конкретний заклад освіти на території України.

Під час вибору напрямків підготовки українці найчастіше обирали такі сфери:

психологія, на яку припадає орієнтовно 17% від усіх виданих документів;

медсестринство, що становить 16,8% від загальної кількості;

кухарська справа — 7%;

водій автотранспортних засобів — 6%.

Найбільшу кількість документів для проходження навчання видали регіональні відділення служби зайнятості у Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Полтавській та Запорізькій областях.

Нагадаємо,станом на вересень 2025 року більш ніж 21 тисяча українців скористалися можливістю безоплатного навчання за ваучером від Служби зайнятості. Це дозволило їм отримати нову професію, спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.