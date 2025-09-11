Понад 21 тисяча українців скористалися ваучером на безоплатне профнавчання: який фах обирають частіше

З початку 2025 року понад 21 тисяча українців скористалися можливістю безоплатного навчання за ваучером від Служби зайнятості. Це дозволило їм отримати нову професію, спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Хто отримує ваучери?

69% — люди віком від 45 років;

21% — внутрішньо переміщені особи (ВПО);

6% — люди з інвалідністю;

3% — учасники бойових дій.

Найбільше ваучерів видано в Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Найпопулярніші спеціальності:

медсестринство;

психологія;

кухар;

соціальний робітник;

водій автотранспортних засобів.

За програмою можна пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію за однією з 156 професій. Навчання доступне у вищих, професійно-технічних навчальних закладах, а також у восьми Центрах профтехосвіти Служби зайнятості.

Ваучер на навчання надається у розмірі до 30 тисяч гривень та фінансується за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Щоб отримати ваучер, достатньо звернутися до центру зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.

Нагадаємо, на початку червня в рамках експериментального проєкту можливістю отримати безоплатне професійне навчання вже скористались 1877 учасників бойових дій та людей з інвалідністю, які постраждали через війну.