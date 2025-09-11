Запланована подія 2

Более 21 тысячи украинцев воспользовались ваучером на безвозмездное профобучение: какую профессию выбирают чаще

медсестра, стол, папка
Медсестринство стало популярной профессией украинцев. / Freepik

С начала 2025 года более 21 тысячи украинцев воспользовались возможностью бесплатного обучения по ваучеру от Службы занятости. Это позволило получить им новую профессию, специальность или повысить свою квалификацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Кто получает ваучеры?

  • 69% - люди в возрасте от 45 лет;
  • 21% - внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • 6% - люди с инвалидностью;
  • 3% - участники боевых действий.

Больше ваучеров выдано в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Самые популярные специальности:

  • медсестринство;
  • психология;
  • повар;
  • социальный рабочий;
  • водитель автотранспортных средств

По программе можно пройти переподготовку или повысить квалификацию по одной из 156 профессий. Обучение доступно в высших, профессионально-технических учебных заведениях, а также в восьми центрах профтехобразования Службы занятости.

Ваучер на обучение предоставляется в размере до 30 тысяч гривен и финансируется за счет Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Чтобы получить ваучер, достаточно обратиться в центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.

Напомним, в начале июня в рамках экспериментального проекта возможностью получить бесплатное профессиональное обучение уже воспользовались 1877 участников боевых действий и людей с инвалидностью, пострадавших в результате войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук