Ваучеры на обучение: почти 70 тысяч украинцев безвозмездно овладели новыми профессиями

Более 68,4 тысяч украинцев бесплатно изменили профессию или повысили квалификацию за три года действия государственной программы ваучеров на обучение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство образования и науки.

Условия финансирования

Государственный ваучер полностью или частично возмещает расходы на образовательные услуги, при этом максимальная стоимость финансирования составляет до 33 000 грн. Этот инструмент позволяет гражданам овладевать актуальными на рынке труда специальностями, изменять направление профессиональной деятельности и повышать конкурентоспособность при трудоустройстве.

Среди общего количества лиц, получивших ваучеры, зафиксированы следующие группы населения:

лица в возрасте от 45 лет - более 48 тысяч участников;

внутренне перемещенные лица – 14,4 тысячи граждан;

люди с инвалидностью - 3,5 тысячи человек;

участники боевых действий - почти 2 тысячи человек.

Популярные направления

Государственная программа переобучения охватывает 155 профессий и специальностей, которые пользуются спросом среди работодателей. Каждый участник имеет право самостоятельно выбирать специальность, форму обучения (дневную, заочную или дистанционную), а также конкретное учебное заведение на территории Украины.

При выборе направлений подготовки украинцы чаще всего выбирали следующие сферы:

психология, на которую приходится ориентировочно 17% всех выданных документов;

медсестринство, составляющее 16,8% от общего количества;

поварское дело – 7%;

водитель автотранспортных средств - 6%.

Больше всего документов для прохождения обучения выдали региональные отделения службы занятости в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Полтавской и Запорожской областях.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2025 года более 21 тысячи украинцев воспользовались возможностью бесплатного обучения по ваучеру от Службы занятости. Это позволило получить им новую профессию, специальность или повысить свою квалификацию.