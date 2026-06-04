Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,35

+0,01

EUR

51,53

--0,14

Наличный курс:

USD

44,30

44,20

EUR

51,85

51,67

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ваучеры на обучение: почти 70 тысяч украинцев безвозмездно овладели новыми профессиями

работники
Более 68,4 тысяч украинцев бесплатно сменили профессию / Freepik

Более 68,4 тысяч украинцев бесплатно изменили профессию или повысили квалификацию за три года действия государственной программы ваучеров на обучение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство образования и науки.

Условия финансирования

Государственный ваучер полностью или частично возмещает расходы на образовательные услуги, при этом максимальная стоимость финансирования составляет до 33 000 грн. Этот инструмент позволяет гражданам овладевать актуальными на рынке труда специальностями, изменять направление профессиональной деятельности и повышать конкурентоспособность при трудоустройстве.

Среди общего количества лиц, получивших ваучеры, зафиксированы следующие группы населения:

  • лица в возрасте от 45 лет - более 48 тысяч участников;
  • внутренне перемещенные лица – 14,4 тысячи граждан;
  • люди с инвалидностью - 3,5 тысячи человек;
  • участники боевых действий - почти 2 тысячи человек.

Популярные направления

Государственная программа переобучения охватывает 155 профессий и специальностей, которые пользуются спросом среди работодателей. Каждый участник имеет право самостоятельно выбирать специальность, форму обучения (дневную, заочную или дистанционную), а также конкретное учебное заведение на территории Украины.

При выборе направлений подготовки украинцы чаще всего выбирали следующие сферы:

  • психология, на которую приходится ориентировочно 17% всех выданных документов;
  • медсестринство, составляющее 16,8% от общего количества;
  • поварское дело – 7%;
  • водитель автотранспортных средств - 6%.

Больше всего документов для прохождения обучения выдали региональные отделения службы занятости в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Полтавской и Запорожской областях.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2025 года более 21 тысячи украинцев воспользовались возможностью бесплатного обучения по ваучеру от Службы занятости. Это позволило получить им новую профессию, специальность или повысить свою квалификацию.

Автор:
Татьяна Ковальчук