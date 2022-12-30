Будет ли продолжать снижаться криптовалютное венчурное финансирование в первой половине 2023 года?

Этот год был особенно бурным для крипторинка, когда многие децентрализованные и централизованные организации потерпели неудачу или изо всех сил пытались удержаться на плаву.

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Создается впечатление, что мы находимся на завершающей стадии медвежьего рынка, когда плохие игроки и практики очищаются в процессе, драматичном и необходимом для зрелости всей системы.

Несмотря на это, появившиеся в результате этой криптозимы технологии Web3 изменят все. Web3 является следующей эволюцией обмена информацией, похожей на переход от преимущественно сельскохозяйственного общества к более индустриальному. Это вычислительная структура, предназначенная для того, чтобы поставить людей в центр и отдавать приоритет конфиденциальности. Технология блокчейна откроет новый способ взаимодействия с Интернетом и коренным образом изменит то, как взаимодействуем друг с другом. Наши прогнозы на 2023 год достаточно оптимистичны, но будут некоторые изменения.

Во-первых, мы ожидаем, что криптовалютное венчурное финансирование будет продолжать снижаться в первой половине 2023 г., но это не обязательно плохо; скорее, это нормализация до точки, рациональной. Инвесторы не хотят ловить падающий нож, поэтому они ждут, когда ситуация достигнет дна, а также взвешивают более широкие макроэкономические проблемы и риск глобальной рецессии. В то же время кредитные и торговые протоколы будут продолжать финансироваться, чтобы заполнить образовавшийся вакуум вследствие изменений, возникших вследствие недавних изломов, дефицита казначейства, нормативных изменений и краха бирж.

Во-вторых, в 2023 году первоначальный анархический идеал Web3, отвергавший необходимость крупных брендов, исчезнет. Участники наконец-то поймут, что когда нет внешних денег от крупных брендов, все, что у вас есть, – это токен, единственная ценность которого происходит от долларов пользователей и спекулянтов. В то же время проекты будут охватывать крупные бренды и рекламные, маркетинговые и спонсорские доллары, которые они приносят, чтобы мечта о Web3 (токен, представляющий микрокапитал) могла быть достигнута путем разделения значимого внешнего капитала между реальными пользователями. Бренды Web2, такие как Nike, Starbucks и Meta, продолжат экспериментировать с Web3, уделяя особое внимание невзаимозаменяемым токенам (NFT).

В-третьих, стейблкоины найдут больше вариантов использования за пределами рынков крипто-капитала, что будет способствовать более широкому внедрению, прежде всего среди предприятий, и инновациям в Web3. Правительственные и частные исследования и разработки в области блокчейна будут продолжаться, некоторые из них объявят о централизованной общедоступной инфраструктуре, такой как цифровые валюты центрального банка или рыночная инфраструктура.

В результате в 2023 году крипторинок будет склонен не столько к политическим или новостным факторам мира, сколько событий в индустрии, за счет чего волатильность будет высокой. Новые минимумы по основным активам возможны, но после этого последует волна активности покупателей.

В январе ожидаем, что Биткоин и Эфириум продолжат торговаться в среднем диапазоне цен в декабре 2022 года. Для Биткоина ценная поддержка на 2023 год расположена в районе 10 000 долларов США, а для Эфириума в районе 650 долларов. Ценовые уровни, на которые могут расти эти монеты в 2023 году, находятся на уровнях 33000 и 1450 долларов ответственно.