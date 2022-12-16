Что нужно сделать Украине, чтобы mass adoption криптовалюты наконец-то состоялся?

Одна из крупнейших в мире кредитных и инвестиционных компаний JP Morgan еще в 2019 году запустила JPM Coin. Это цифровая форма денег, создание которой стало громким событием. После запуска криптовалюты в индустрии столь значимым игроком, этот пример унаследовали и другие гигантские компании и финансовые лидеры. Этот "тренд" известен как mass adoption. Мой аргумент: есть три сценария "масс адопшна". И Украина может пойти по любому из них.

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Что такое mass adoption?

Когда что-то становится общедоступным и широко распространенным, тогда можно говорить о "массовом внедрении". В результате распространения определенных технологий мы получаем облегченное и ускоренное решение процессов, их высокую оптимизацию и т.д. Проекты с блокчейном до сих пор считаются чем-то непонятным и дальним для широкой публики. Но поскольку нам не нужно понимать все тонкости процесса – только иметь возможность этим легко воспользоваться – не за горами то время, когда крипта незаметно войдет в нашу жизнь.

Например, единицы из нас понимают, как "на бэкенде" работает банковская сфера. А вот получить мгновенный перевод в Приват24 или Моно – запросто! Мы уже привыкли к удобному интерфейсу, а те украинцы, которые из-за войны войны оказались за границей, отмечают более низкое качество подобных сервисов в Европе.

Сейчас мы активно наблюдаем, как крипта аналогично будет внедряться в нашу общественную жизнь. Но для этого нужно сначала найти нишу, которая идеально подойдет для использования крипт.

С чего начнется волна массового внедрения криптовалют в Украине?

А может быть, эта волна уже началась? В недавних опросах по использованию криптовалют Украина занимает лидирующие ступеньки (топ-3, сразу за Вьетнамом и Филиппинами). По общению и эмпирическому опыту – значительная часть украинцев знакома с токенами, криптобиржами и трейдингом. К тому же многие предприниматели, бизнесмены и фрилансеры осознают важность и влияние криптовалюты, когда интегрируют это платежное средство в свою работу или для диверсификации инвестиционного портфеля.

К сожалению, следует признать также то, что в Украине новая волна mass adoption в больших объемах началась с полномасштабного вторжения страны-агрессора. Украинские бизнесы начали активно предлагать расчет за услуги на вновь созданные криптогаманцы. А еще криптовалюта стала одним из основных способов совершать пожертвования.

Только за несколько месяцев на счета фонда "Вернись живым" поступило криптовалюты эквивалентом в $30 миллионов. Среди непосредственных бенефициаров (получателей) криптодонатов стали НБУ, Минцифры и МКИП в партнерстве с MetaHistory.

Верховная Рада еще перед началом войны приняла закон "О виртуальных активах", но он не вступит в силу, пока не будет обновлен налоговый закон. Итак, легализация криптовалюты не только реально рассматривается на уровне государства, но и внедряется. Другой вопрос: как быстро это произойдет и какие аспекты будут решающими? Если криптовалюта станет легальным платежным инструментом, то для пользователей бирж это будет зеленым светом.

Сценарии внедрения цифровых активов

Внедрение крипт на уровне госбанков и других финансовых учреждений. В этом случае банкам нужно будет подстроиться, а то и вовсе изменить свою систему для того, чтобы контролировать криптовалютные счета. Шаг в этом направлении делают американские и европейские партнеры, начиная с обновления правил FATF (Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег, ФАТФ). Активное использование населения за счет нестабильного курса гривны. Все видят, что происходит девальвация гривны. Из-за нестабильности рекомендуется пользоваться твердой валютой (евро, доллары, фунты). А у вас как раз есть идеальная возможность начать свою работу с криптоактивами, чтобы распределить риски (потому что те же евро и фунт потеряли свою длительную стабильность). Mass adoption возникнет в случае удачного внедрения крипты в какую-то отдельную сферу финансовой жизни человека.



Как я оговорился выше, следует выбрать одну нишу, для которой криптовалюта подойдет на 100%. Вот вы и узнали три основных сценария массового внедрения криптовалюты. Уверен, что вы понимаете все достоинства этого процесса.