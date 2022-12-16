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Що потрібно зробити Україні, щоб mass adoption криптовалюти нарешті відбувся?
Одна з найбільших у світі кредитних та інвестиційних компаній JP Morgan ще у 2019 році запустила JPM Coin. Це цифрова форма грошей, створення якої стало гучною подією. Після запуску криптовалюти в індустрії настільки значущим гравцем, цей приклад успадкували й інші гігантські компанії та фінансові лідери. Цей “тренд” відомий як mass adoption. Мій аргумент: є три сценарії “мас адопшну”. І Україна може піти по будь-якому з них.
Що ж таке mass adoption?
Коли щось стає загальнодоступним і вживаним широким загалом, тоді можна говорити про “масове впровадження”. У результаті поширення певних технологій ми отримуємо полегшене та прискорене вирішення процесів, їх високу оптимізацію тощо. Проєкти з блокчейном досі вважаються чимось незрозумілим і далеким для широкої публіки. Та оскільки нам не потрібно розуміти всі тонкощі процесу – лише мати можливість цим легко скористуватися, – не за горами той час, коли крипта непомітно ввійде в наше життя.
Наприклад, одиниці з нас розуміють, як “на бекенді” працює банківська сфера. А от отримати миттєвий переказ у Приват24 чи в Моно – запросто! Ми вже звикли до зручного інтерфейсу, а ті українці, які через війну опинилися за кордоном, відзначають нижчу якість подібних сервісів в Європі.
Зараз ми активно спостерігаємо як крипта аналогічно буде впроваджуватися в наше суспільне життя. Та для цього слід спершу знайти нішу, яка ідеально підійде для використання крипти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З чого почнеться хвиля масового впровадження криптовалют в Україні?
А, можливо, ця хвиля вже почалась? В нещодавніх опитуваннях щодо використання криптовалют Україна займає лідируючі сходинки (топ 3, одразу за Вʼєтнамом і Філіппінами). Зі спілкування й емпіричного досвіду – значна частина українців знайома з токенами, криптобіржами та трейдингом. До того ж, багато підприємців, бізнесменів і фрілансерів усвідомлюють важливість та вплив криптовалюти, коли інтегрують цей платіжний засіб у свою роботу або для диверсифікації інвестиційного портфеля.
На жаль, мусимо визнати також те, що в Україні нова хвиля mass adoption у великих обсягах розпочалась з повномасштабного вторгнення країни-агресора. Українські бізнеси почали активно пропонувати розрахунок за послуги на новостворені криптогаманці. А ще криптовалюта стала одним із основних способів робити пожертви.
Лише за декілька місяців на рахунки фонду “Повернись живим” надійшло криптовалюти еквівалентом у $30 мільйонів. А серед безпосередніх бенефіціарів (отримувачів) криптодонатів стали НБУ, Мінцифри та МКІП у партнерстві з MetaHistory.
Верховна Рада ще перед початком війни ухвалила закон “Про віртуальні активи”, але він не вступить у силу, доки не буде оновлено податковий закон. Тож, легалізація криптовалюти не лише реально розглядається на рівні держави, а й упроваджується. Інше питання: як швидко це відбудеться та які аспекти будуть вирішальними? Якщо криптовалюта стане легальним платіжним інструментом, то для користувачів бірж це буде “зеленим світлом”.
Сценарії впровадження цифрових активів
- Впровадження крипти на рівні держбанків та інших фінансових установ. У цьому випадку банкам потрібно буде підлаштуватися, а то й зовсім змінити свою систему для того, щоб контролювати криптовалютні рахунки. Крок у цьому напрямку роблять американські та європейські партнери, починаючи з оновлення правил FATF (Міжнародної групу з протидії відмиванню брудних грошей, ФАТФ).
- Активне використання населенням за рахунок нестабільного курсу гривні. Всі бачать, що відбувається девальвація гривні. Через її нестабільність рекомендується користуватись твердою валютою (євро, долари, фунти). А у вас якраз є ідеальна можливість розпочати свою роботу з криптоактивами, щоб розподілити ризики (бо навіть ті самі євро та фунт утратили свою тривалу стабільність).
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Mass adoption виникне в разі надзвичайно вдалого впровадження крипти в якусь окрему сферу фінансового життя людини.
Як я обмовився вище — слід обрати одну нішу, для якої криптовалюта підійде на 100%. Ось ви й дізнались про три основні сценарії масового впровадження криптовалюти. Впевнений, що ви розумієте всі переваги цього процесу.