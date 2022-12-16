Що потрібно зробити Україні, щоб mass adoption криптовалюти нарешті відбувся?

Одна з найбільших у світі кредитних та інвестиційних компаній JP Morgan ще у 2019 році запустила JPM Coin. Це цифрова форма грошей, створення якої стало гучною подією. Після запуску криптовалюти в індустрії настільки значущим гравцем, цей приклад успадкували й інші гігантські компанії та фінансові лідери. Цей “тренд” відомий як mass adoption. Мій аргумент: є три сценарії “мас адопшну”. І Україна може піти по будь-якому з них.

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Що ж таке mass adoption?

Коли щось стає загальнодоступним і вживаним широким загалом, тоді можна говорити про “масове впровадження”. У результаті поширення певних технологій ми отримуємо полегшене та прискорене вирішення процесів, їх високу оптимізацію тощо. Проєкти з блокчейном досі вважаються чимось незрозумілим і далеким для широкої публіки. Та оскільки нам не потрібно розуміти всі тонкощі процесу – лише мати можливість цим легко скористуватися, – не за горами той час, коли крипта непомітно ввійде в наше життя.

Наприклад, одиниці з нас розуміють, як “на бекенді” працює банківська сфера. А от отримати миттєвий переказ у Приват24 чи в Моно – запросто! Ми вже звикли до зручного інтерфейсу, а ті українці, які через війну опинилися за кордоном, відзначають нижчу якість подібних сервісів в Європі.

Зараз ми активно спостерігаємо як крипта аналогічно буде впроваджуватися в наше суспільне життя. Та для цього слід спершу знайти нішу, яка ідеально підійде для використання крипти.

З чого почнеться хвиля масового впровадження криптовалют в Україні?

А, можливо, ця хвиля вже почалась? В нещодавніх опитуваннях щодо використання криптовалют Україна займає лідируючі сходинки (топ 3, одразу за Вʼєтнамом і Філіппінами). Зі спілкування й емпіричного досвіду – значна частина українців знайома з токенами, криптобіржами та трейдингом. До того ж, багато підприємців, бізнесменів і фрілансерів усвідомлюють важливість та вплив криптовалюти, коли інтегрують цей платіжний засіб у свою роботу або для диверсифікації інвестиційного портфеля.

На жаль, мусимо визнати також те, що в Україні нова хвиля mass adoption у великих обсягах розпочалась з повномасштабного вторгнення країни-агресора. Українські бізнеси почали активно пропонувати розрахунок за послуги на новостворені криптогаманці. А ще криптовалюта стала одним із основних способів робити пожертви.

Лише за декілька місяців на рахунки фонду “Повернись живим” надійшло криптовалюти еквівалентом у $30 мільйонів. А серед безпосередніх бенефіціарів (отримувачів) криптодонатів стали НБУ, Мінцифри та МКІП у партнерстві з MetaHistory.

Верховна Рада ще перед початком війни ухвалила закон “Про віртуальні активи”, але він не вступить у силу, доки не буде оновлено податковий закон. Тож, легалізація криптовалюти не лише реально розглядається на рівні держави, а й упроваджується. Інше питання: як швидко це відбудеться та які аспекти будуть вирішальними? Якщо криптовалюта стане легальним платіжним інструментом, то для користувачів бірж це буде “зеленим світлом”.

Сценарії впровадження цифрових активів

Впровадження крипти на рівні держбанків та інших фінансових установ. У цьому випадку банкам потрібно буде підлаштуватися, а то й зовсім змінити свою систему для того, щоб контролювати криптовалютні рахунки. Крок у цьому напрямку роблять американські та європейські партнери, починаючи з оновлення правил FATF (Міжнародної групу з протидії відмиванню брудних грошей, ФАТФ). Активне використання населенням за рахунок нестабільного курсу гривні. Всі бачать, що відбувається девальвація гривні. Через її нестабільність рекомендується користуватись твердою валютою (євро, долари, фунти). А у вас якраз є ідеальна можливість розпочати свою роботу з криптоактивами, щоб розподілити ризики (бо навіть ті самі євро та фунт утратили свою тривалу стабільність). Mass adoption виникне в разі надзвичайно вдалого впровадження крипти в якусь окрему сферу фінансового життя людини.



Як я обмовився вище — слід обрати одну нішу, для якої криптовалюта підійде на 100%. Ось ви й дізнались про три основні сценарії масового впровадження криптовалюти. Впевнений, що ви розумієте всі переваги цього процесу.