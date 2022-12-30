Чи продовжуватиме знижуватися криптовалютне венчурне фінансування в першій половині 2023 року?

Цей рік був особливо бурхливим для крипторинка, коли багато децентралізованих і централізованих організацій зазнали невдачі або щосили намагалися втриматися на плаву.

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Складається враження, що ми знаходимося на завершальній стадії ведмежого ринку, коли погані гравці та практики очищаються в процесі, що є драматичним та необхідним для зрілості всієї системи.

Незважаючи на це, технології Web3, що з'явилися внаслідок цієї криптозими, змінять усі. Web3 є наступною еволюцією обміну інформацією, схожу на перехід від переважно сільськогосподарського суспільства до більш індустріального. Це обчислювальна структура, призначена для того, щоб поставити людей у ​​центр і віддавати пріоритет конфіденційності. Технологія блокчейна відкриє новий спосіб взаємодії з Інтернетом і докорінно змінить те, як взаємодіємо один з одним. Наші прогнози на 2023 рік є досить оптимістичні, але будуть деякі зміни.

По-перше, ми очікуємо, що криптовалютне венчурне фінансування продовжуватиме знижуватися в першій половині 2023 року, але це не обов'язково погано; швидше, це нормалізація до точки, яка є раціональною. Інвестори не хочуть ловити ніж, що падає, тому вони чекають, коли ситуація досягне дна, а також зважують ширші макроекономічні проблеми і ризик глобальної рецесії. Водночас кредитні та торгові протоколи продовжуватимуть фінансуватися, щоб заповнити вакуум, що утворився внаслідок змін, що виникли внаслідок нещодавніх зламів, дефіциту казначейства, нормативних змін та краху бірж.

По-друге, 2023 року початковий анархічний ідеал Web3, який відкидав необхідність великих брендів, зникне. Учасники нарешті зрозуміють, що коли немає зовнішніх грошей від великих брендів, все, що у вас є, — це токен, єдина цінність якого походить від доларів користувачів та спекулянтів. Натомість проекти охоплюватимуть великі бренди та рекламні, маркетингові та спонсорські долари, які вони приносять, щоб мрія про Web3 (токен, що представляє мікрокапітал) могла бути досягнута шляхом поділу значущого зовнішнього капіталу між реальними користувачами. Бренди Web2, такі як Nike, Starbucks і Meta, продовжать експериментувати з Web3, приділяючи особливу увагу невзаємозамінним токенам (NFT).

По-третє, стейблкоїни знайдуть більше варіантів використання за межами ринків крипто-капіталу, що сприятиме ширшому впровадженню — насамперед серед підприємств — та інноваціям у Web3. Урядові та приватні дослідження та розробки в області блокчейну продовжуватимуться, при цьому деякі з них оголосять про централізовану загальнодоступну інфраструктуру, таку як цифрові валюти центрального банку або ринкова інфраструктура.

У результаті в 2023 році крипторинок буде схильний не стільки до політичних, чи новинних чинників світу, скільки подій в індустрії, за рахунок чого волатильність буде високою. Нові мінімуми по основним активам можливі, але після цього буде хвиля активності покупців.

У січні очікуємо, що Біткоїн та Ефіріум продовжать торгуватися у середньому діапазоні цін грудня 2022 року. Для Біткоіна цінна підтримка на 2023 рік розташована в районі 10000 доларів США, а для Ефіріума в районі 650 доларів. Цінові рівні, до яких можуть зростати ці монети у 2023 році, знаходяться на рівнях 33000 та 1450 доларів відповідально.