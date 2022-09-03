Криптовалютная неопределенность: что будет с рынком этой осенью

Тенденции на крипторынке не несут четких сигналов о настроениях игроков на текущую осень. Складывается впечатление, что криптотрейдеры ждут новых комментариев и решений от ФРС США, чтоб показать очередной всплеск активности. Ведь именно после статистических показателей Америки, и решений по монетарной политике Федрезерва последнее время мы видим наиболее сильные колебания рынка.

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Цены по состоянию на 1 сентября следующие: согласно данным CoinMarketCap, биткойн вырос на 1,3% за последние 24 часа до $20 044 в 8 утра в Гонконге, в то время как эфир прибавил 1,9% до $1552. Большинство других токенов в топ-10 CoinMarketCap по рыночной капитализации практически не изменились: XRP вырос на 0,3% до $0,32. Cardano потеряла большую часть позиций в списке, упав на 1,2% и перейдя к другому владельцу по цене $0,44.

Отметим, что общая капитализация крипторынка упала на 55% с начала этого года и в последнее время изо всех сил пыталась удержаться на уровне выше $1 триллиона. Незадолго до рабочего дня в Гонконге капитализация была на уровне $975 миллиардов. Также примечательным является факт, что американские акции продолжили падение с прошлой пятницы, когда Федеральная резервная система заявила, что ее агрессивная стратегия повышения процентных ставок будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого уровня примерно в 2%.

Это важно, так как корреляция крипторынка и фондового рынка США высокие. Промышленный индекс Доу-Джонса и индекс S&P 500 закрылись снижением примерно на 0,8% 31 августа, в то время как индекс Nasdaq Composite завершил последний день августа снижением на 0,6%. Этот год был худшим как минимум за 50 лет для доходности рынка акций и облигаций. За год Dow Jones упал на 13,9%, S&P 500 упал на 17,5%, а Nasdaq потерял 25,4%.

Инвесторы по-прежнему опасаются плохих экономических показателей Китая на фоне новостей о том, что миллионы его жителей были снова помещены под строгие ограничения в таких городах, как Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Далянь, Чэнду и Шицзячжуан, в рамках правительственной политики по борьбе с коронавирусом. Биткойн и эфир немного отыграли свои позиции, при этом большинство других токенов в топ-10 криптовалют мало изменились на утренних торгах 1 сентября в Азии. Биткойн снова торговался выше $20 тысяч после того, как за ночь пробил этот уровень сопротивления. Глобальные макроэкономические препятствия продолжают сказываться на рынках криптовалют и капитала.

Несмотря на кризис рынка, работа по построению финансового будущего продолжается. Всего несколько дней назад последнее мероприятие Forkast Crypto Rising само по себе отказалось поддаваться мраку, привлекая лучших и самых ярких представителей отрасли к перспективной оценке самых больших проблем и возможностей, которые ожидает сектор по мере его дальнейшего развития.

Такие вопросы, как сотрудничество в области регулирования, лицензирование биржи и защита прав потребителей, вызвали бурное обсуждение, которое бросило вызов мрачному состоянию крипторынка. Вряд ли эти темы определяли бы повестку дня любого мероприятия в отрасли, у которой не было многообещающего будущего, и, как таковые, они представляли собой твердое заявление о вере в то, что хорошие времена, как и более ясная погода, вернутся.

Столкнувшись с тем, что, вероятно, "крипто-зима" будет долгой, такие выражения решимости должны напоминать нам, что настоящий момент, несмотря на трудности, которые он принес, предлагает ценную возможность подвести итоги, разработать стратегию и приступить к следующему этапу нашей жизни. Сейчас мы наблюдаем невероятное путешествие индустрии.