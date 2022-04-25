Nasdaq прекращает сотрудничество с российскими инвесторами

С 29 апреля 2022 года клиенты из России не будут иметь доступ к рыночным данным бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы.

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Доступ к бирже для резидентов из России закроют с 29 апреля. Об этом говорится в сообщении от Saxo Bank, которое было отправлено пользователям, сотрудничающим с Nasdaq.

"Следующие изменения произойдут с 29 апреля 2022 года. Клиенты, проживающие в России, больше не будут иметь доступ к текущим рыночным данным или данным с задержкой с бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы, если на счету отсутствует позиция, торгуемая на указанных биржах", — говорится в письме.

Скриншот на форуме российских трейдеров.

Также в сообщении говорится, что россияне больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq, а любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.

Напомним, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance на неопределенный срок ограничит доступ к своим сервисам для российских пользователей, которые имеют активы общей стоимостью более €10 тысяч.