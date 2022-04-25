Nasdaq припиняє співпрацю з російськими інвесторами

З 29 квітня 2022 року клієнти з Росії не матимуть доступу до ринкових даних бірж Nasdaq у США та країнах Північної Європи.

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Доступ до біржі для резидентів із Росії закриють з 29 квітня. Про це йдеться в повідомленні від Saxo Bank, яке було надіслано користувачам, які співпрацюють із Nasdaq.

"Наступні зміни відбудуться з 29 квітня 2022 року. Клієнти, які проживають у Росії, більше не матимуть доступу до поточних ринкових даних або даних із затримкою з бірж Nasdaq у США та країнах Північної Європи, якщо на рахунку відсутня позиція, що торгується на зазначених біржах", - йдеться у листі.

Скріншот на форумі російських трейдерів.

Також у повідомленні йдеться, що росіяни більше не матимуть доступу до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq, а будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.

Нагадаємо, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance на невизначений термін обмежить доступ до своїх сервісів для російських користувачів, які мають активи загальною вартістю понад 10 тисяч євро.