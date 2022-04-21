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Россиянам ограничат доступ к криптобирже Binance
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance на неопределенный срок ограничит доступ к своим сервисам для российских пользователей, которые имеют активы общей стоимостью более €10 тысяч.
Как сообщает РБК, такие клиенты смогут использовать только функцию вывода денег с криптобиржи.
Таким образом, они не смогут торговать на Binance или вносить дополнительные средства на свои счета.
В агентстве отмечают, что информация об этом появилась в чате поддержки биржи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время, как информирует РБК, Binance пока не планирует прекращать работу в РФ, но поддержит санкции, если того потребует международное сообщество.
Напомним, с 9 марта Binance не поддерживает карты Mastercard и Visa, которые выпущены на территории Российской Федерации.
Кроме этого, крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase заблокировала более 25 тысяч адресов криптовалютных кошельков, связанных с российскими физическими или юридическими лицами.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины и аналитическая компания Crystal Blockchain будут вместе отслеживать криптовалютные транзакции граждан Российской Федерации, которые находятся под санкциями.
Перед этим министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.