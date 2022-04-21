Росіянам обмежать доступ до криптобіржі Binance

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance на невизначений термін обмежить доступ до своїх сервісів для російських користувачів, які мають активи загальною вартістю понад 10 тисяч євро.

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Як повідомляє РБК, такі клієнти зможуть використовувати лише функцію виведення грошей із криптобіржі.

Таким чином, вони не зможуть торгувати на Binance або вносити додаткові кошти на свої рахунки.

В агентстві зазначають, що інформація про це з'явилася у чаті підтримки біржі.

В той же час, як інформує РБК, Binance поки не планує припиняти роботу в РФ, але підтримає санкції, якщо цього вимагатиме міжнародне співтовариство.

Нагадаємо, з 9 березня Binance не підтримує карти Mastercard та Visa, які випущені на території Російської Федерації.

Крім цього, найбільша криптовалютна біржа США Coinbase заблокувала понад 25 тисяч адрес криптовалютних гаманців, пов'язаних із російськими фізичними або юридичними особами.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України та аналітична компанія Crystal Blockchain будуть разом відстежувати криптовалютні транзакції громадян Російської Федерації, які перебувають під санкціями.

Перед цим міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до криптобірж із проханням заблокувати користувачів із Росії.