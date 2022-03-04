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Украина будет следить за криптовалютными операциями "санкционных" россиян
Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) и аналитическая компания Crystal Blockchain будут вместе отслеживать криптовалютные транзакции граждан Российской Федерации, которые находятся под санкциями.
Об этом в Twitter сообщил заместитель главы Минцифры Александр Борняков.
“Crystal обновил список организаций для отслеживания криптоактивности российских чиновников, которые пытаются избежать санкций, используя криптоактивы”, – написал Борняков.
Информацию о подозрительных транзакциях компания будет получать от местных органов власти Украины, Минцифры и Киберполиции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно требованиям Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), физические и юридические лица, попавшие под санкции, не имеют права проводить операции с криптовалютными кошельками.
Напомним, Белый дом 2 марта объявил новые санкции, которые США вводят против России и Беларуси из-за военного вторжения в Украину.
Перед этим Европейский Союз ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Кроме этого, Европейский Союз исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций
Ранее министр цифровой трансфомации Украины Михаил Федоров обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.