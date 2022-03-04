Украина будет следить за криптовалютными операциями "санкционных" россиян

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) и аналитическая компания Crystal Blockchain будут вместе отслеживать криптовалютные транзакции граждан Российской Федерации, которые находятся под санкциями.

Об этом в Twitter сообщил заместитель главы Минцифры Александр Борняков.

“Crystal обновил список организаций для отслеживания криптоактивности российских чиновников, которые пытаются избежать санкций, используя криптоактивы”, – написал Борняков.

New important partnership: @mintsyfra x @CrystalPlatform. We will detect suspicious crypto transactions. Crystal has updated entities list to track crypto activity of Russian officials, who try to avoid sanctions using crypto assets. Report here: https://t.co/G3798kl7Ch https://t.co/jYTkXmLKDU — Alex Bornyakov (@abornyakov) March 4, 2022

Информацию о подозрительных транзакциях компания будет получать от местных органов власти Украины, Минцифры и Киберполиции.

Согласно требованиям Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), физические и юридические лица, попавшие под санкции, не имеют права проводить операции с криптовалютными кошельками.

Напомним, Белый дом 2 марта объявил новые санкции, которые США вводят против России и Беларуси из-за военного вторжения в Украину.

Перед этим Европейский Союз ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме этого, Европейский Союз исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций

Ранее министр цифровой трансфомации Украины Михаил Федоров обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.