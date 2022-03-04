Україна стежитиме за криптовалютними операціями "санкційних" росіян

Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) та аналітична компанія Crystal Blockchain разом відстежуватимуть криптовалютні транзакції громадян Російської Федерації, які перебувають під санкціями.

Про це у Twitter повідомив заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

"Crystal оновив список організацій для відстеження криптоактивності російських чиновників, які намагаються уникнути санкцій, використовуючи криптоактиви", — написав Борняков.

New important partnership: @mintsyfra x @CrystalPlatform. We will detect suspicious crypto transactions. Crystal has updated entities list to track crypto activity of Russian officials, who try to avoid sanctions using crypto assets. Report here: https://t.co/G3798kl7Ch https://t.co/jYTkXmLKDU — Alex Bornyakov (@abornyakov) March 4, 2022

Інформацію про підозрілі транзакції компанія отримуватиме від місцевих органів влади України, Мінцифри та Кіберполіції.

Відповідно до вимог Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, не мають права проводити операції з криптовалютними гаманцями.

Нагадаємо, Білий дім 2 березня оголосив нові санкції, які США вводять проти Росії та Білорусі через воєнне вторгнення в Україну.

Перед цим Європейський Союз запровадив санкції щодо 26 громадян Росії за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Крім цього, Європейський Союз виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій.

Раніше міністр цифрової трансфомації України Михайло Федоров звернувся до криптобірж із проханням заблокувати користувачів із Росії.