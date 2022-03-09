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Категория
Бизнес
Дата публикации

В США заблокировали более 25 тысяч российских криптовалютных кошельков

В США заблокировали более 25 тысяч российских криптовалютных кошельков
Фото: Pexels

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase заблокировала более 25 тысяч адресов криптовалютных кошельков, связанных с российскими физическими или юридическими лицами.

Руководство биржи считает, что эти юр- и физлица занимались незаконной деятельностью.

Как заявил в своем блоге главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал, компания  передала адреса правительству США, чтобы помочь ему в применении санкций, которые включают запреты на финансовые операции ряда россиян и российских компаний. 

По данным Bloomberg, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские и российские пользователи стали активнее использовать криптовалюты. 

В частности, некоторые россияне перевели свои деньги в криптовалюты, чтобы защитить их от резкого падения курса рубля, в то время как граждане Украины сделали это после того, как правительство объявило военное положение и приостановило операции с электронными деньгами, включая Venmo и PayPal.

В то же время Гревал отметил, что Coinbase определила большинство аккаунтов, связанных с Россией, на основании их активности еще до начала войны. 

Он добавил, что с момента вторжения на сервисе не наблюдалось увеличения активности по уклонению от санкций. По крайней мере, публично многие криптовалютные биржи сопротивляются давлению со стороны как правительства Украины, так и американских и европейских политиков с целью заблокировать российских пользователей на своих платформах.

В свою очередь представитель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance заявил, что одностороннее замораживание учетных записей российских пользователей "противоречит самой сути существования криптовалюты".

Тем временем генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг в своем Twitter рассказал, что компания не будет превентивно блокировать российских пользователей и потому, что криптовалюта используется в качестве спасательного круга в условиях падения российского рубля.

"Мы считаем, что каждый заслуживает доступа к основным финансовым услугам, если в законе не указано иное", — написал он в Твиттере на прошлой неделе.

При этом ряд политиков в США и Европе обеспокоены тем, что криптовалюта может стать для россиян, находящихся под санкциями, способом избежать наказания.

На прошлой неделе сенатор Элизабет Уоррен и три других сенатора-демократа направили письмо министру финансов Джанет Йеллен с просьбой предоставить информацию о том, как Министерство финансов обеспечивает соответствие криптовалютных бирж российским санкциям.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины и аналитическая компания Crystal Blockchain будут вместе отслеживать криптовалютные транзакции граждан Российской Федерации, которые находятся под санкциями. 

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.

Автор:
Дмитрий Нарожный