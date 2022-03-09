У США заблокували понад 25 тисяч російських криптовалютних гаманців

Найбільша криптовалютна біржа США Coinbase заблокувала понад 25 тисяч адрес криптовалютних гаманців, пов'язаних із російськими фізичними або юридичними особами.

Керівництво біржі вважає, що ці юр- та фізособи займалися незаконною діяльністю.

Як заявив у своєму блозі головний юрисконсульт Coinbase Пол Гревал, компанія передала адреси уряду США, щоб допомогти йому у застосуванні санкцій, які включають заборони на фінансові операції низки росіян та російських компаній.

За даними Bloomberg, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські та російські користувачі стали активніше використовувати криптовалюти.

Зокрема, деякі росіяни перевели свої гроші в криптовалюти, щоб захистити їх від різкого падіння курсу рубля, тоді як громадяни України зробили це після того, як уряд оголосив воєнний стан і зупинив операції з електронними грошима, включаючи Venmo та PayPal.

У той же час Гревал зазначив, що Coinbase визначила більшість акаунтів, пов'язаних з Росією, на підставі їхньої активності ще до початку війни.

Він додав, що з моменту вторгнення на сервісі не спостерігалося збільшення активності щодо ухилення від санкцій. Принаймні публічно, багато криптовалютних бірж опираються тиску з боку як уряду України, так і американських та європейських політиків з метою заблокувати російських користувачів на своїх платформах.

У свою чергу представник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance заявив, що одностороннє заморожування облікових записів російських користувачів "суперечить суті існування криптовалюти".

Тим часом генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг у своєму Twitter розповів, що компанія не буде превентивно блокувати російських користувачів і тому, що криптовалюта використовується як рятувальний круг в умовах падіння російського рубля.

"Ми вважаємо, що кожен заслуговує на доступ до основних фінансових послуг, якщо в законі не зазначено інше", — написав він у Твіттері минулого тижня.

При цьому низка політиків у США та Європі стурбовані тим, що криптовалюта може стати для росіян, які перебувають під санкціями, у спосіб уникнути покарання.

Минулого тижня сенатор Елізабет Уоррен та три інші сенатори-демократи направили листа міністру фінансів Джанет Йеллен з проханням надати інформацію про те, як Міністерство фінансів забезпечує відповідність криптовалютних бірж російським санкціям.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України та аналітична компанія Crystal Blockchain разом відстежуватимуть криптовалютні транзакції громадян Російської Федерації, які перебувають під санкціями.

Раніше міністр цифрової трансфомації України Михайло Федоров звернувся до криптобірж із проханням заблокувати користувачів із Росії.