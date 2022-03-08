Binance прекращает поддержку карт Mastercard и Visa, выпущенных в РФ

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 9 марта не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, которые выпущены на территории Российской Федерации.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

“Крупнейшая криптобиржа Binance больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории РФ, с 9 марта”, – написал министр.

Напомним, криптобиржа Binance предоставила Украине 10 млн долларов гуманитарной помощи.

Деньги будут распределены между основными межправительственными и некоммерческими организациями, уже действующими на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans и People in Need.

Средства будут направлены на помощь детям и семьям перемещенных лиц в Украине и соседних странах, а также тем людям, которые не могут выехать из Украины и больше подвержены опасности.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из Российской Федерации.

Перед этим сообщалось, что криптовалютная биржа Binance планирует запустить на украинском рынке карту в криптовалюте и развивать цифровое искусство.