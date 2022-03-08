Binance припиняє підтримку карт Mastercard та Visa, випущених у РФ

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance з 9 березня не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, які випущені на території Російської Федерації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Найбільша криптобіржа Binance більше не підтримуватиме картки Mastercard і Visa, випущені на території РФ, з 9 березня", — написав міністр.

Нагадаємо, криптобіржа Binance надала Україні 10 млн доларів гуманітарної допомоги.

Гроші будуть розподілені між основними міжурядовими та некомерційними організаціями, які вже діють на місцях, включаючи ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, iSans та People in Need.

Кошти будуть спрямовані на допомогу дітям і сім'ям переміщених осіб в Україні та сусідніх країнах, а також тим людям, які не можуть виїхати з України і більше наражаються на небезпеку.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до світових криптобірж із проханням заблокувати користувачів із Російської Федерації.

Перед цим повідомлялося, що криптовалютна біржа Binance планує запустити на українському ринку картку у криптовалюті та розвивати цифрове мистецтво.