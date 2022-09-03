Криптовалютна невизначеність: що буде з ринком цієї осені

Тенденції на крипторинку не несуть чітких сигналів про настрої гравців цієї осені. Складається враження, що криптотрейдери чекають на нові коментарі та рішення від ФРС США, щоб показати черговий сплеск активності. Адже саме після статистичних показників Америки та рішень з монетарної політики Федрезерва останнім часом ми бачимо найсильніші коливання ринку.

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Ціни станом на 1 вересня такі: згідно з даними CoinMarketCap, біткойн зріс на 1,3% за останні 24 години до $20 044 о 8 ранку в Гонконзі, тоді як ефір додав 1,9% до $1552. Більшість інших токенів у топ-10 CoinMarketCap з ринкової капіталізації практично не змінилися: XRP зріс на 0,3% до $0,32. Cardano втратила більшу частину позицій у списку, впавши на 1,2% і перейшовши до іншого власника за ціною $0,44.

Зазначимо, що загальна капіталізація крипторинка впала на 55% з початку цього року і останнім часом щосили намагалася втриматися на рівні вище $1 трильйона. Незадовго до робочого дня в Гонконгу капіталізація становила $975 мільярдів. Також примітним є факт, що американські акції продовжили падіння минулої п'ятниці, коли Федеральна резервна система заявила, що її агресивна стратегія підвищення відсоткових ставок триватиме доти, доки інфляція не досягне цільового рівня приблизно в 2%.

Це важливо, оскільки кореляція крипторинка та фондового ринку США високі. Промисловий індекс Доу-Джонса та індекс S&P 500 закрилися зниженням приблизно на 0,8% 31 серпня, тоді як індекс Nasdaq Composite завершив останній день серпня зниженням на 0,6%. Цей рік був найгіршим як мінімум за 50 років для прибутковості ринку акцій та облігацій. За рік Dow Jones упав на 13,9%, S&P 500 упав на 17,5%, а Nasdaq втратив 25,4%.

Інвестори, як і раніше, побоюються поганих економічних показників Китаю на тлі новин про те, що мільйони його жителів були знову поміщені під суворі обмеження в таких містах, як Шеньчжень, Гуанчжоу, Далянь, Ченду та Шицзячжуан, в рамках урядової політики боротьби з коронавірусом. Біткойн та ефір трохи відіграли свої позиції, при цьому більшість інших токенів у топ-10 криптовалют мало змінилися на ранкових торгах 1 вересня в Азії. Біткойн знову торгувався понад $20 тисяч після того, як за ніч пробив цей рівень спротиву. Глобальні макроекономічні перешкоди продовжують позначатися на ринках криптовалют та капіталу.

Незважаючи на кризу ринку, робота з побудови фінансового майбутнього продовжується. Лише кілька днів тому останній захід Forkast Crypto Rising сам по собі відмовився піддаватися мороку, залучаючи найкращих та найяскравіших представників галузі до перспективної оцінки найбільших проблем та можливостей, які очікує сектор у міру його подальшого розвитку.

Такі питання, як співробітництво у сфері регулювання, ліцензування біржі та захист прав споживачів, викликали бурхливе обговорення, яке кинуло виклик похмурому стану крипторинка. Навряд чи ці теми визначали б порядок денний будь-якого заходу в галузі, який не мав багатообіцяючого майбутнього, і, як такі, вони були твердою заявою про віру в те, що добрі часи, як і більш ясна погода, повернуться.

Зіткнувшись з тим, що, ймовірно, "крипто-зима" буде довгою, такі висловлювання рішучості повинні нагадувати нам, що зараз, незважаючи на труднощі, які він приніс, пропонує цінну можливість підбити підсумки, розробити стратегію і почати наступний етап нашого життя. Зараз ми спостерігаємо неймовірну подорож індустрії.