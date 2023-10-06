Драка в центре Киева. Против нардепов Куницкого и Дмитрука открыли дело

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого в связи с потасовкой, которая произошла 5 октября в центре Киева. Об этом Офис генпрокурора сообщил изданию "РБК-Украина".

Отмечается, что Куницкий и Дмитрук подозреваются в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также в хулиганстве.

Как добавили в ведомстве, уголовные производства объединены. Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Александр Куницкий и Артем Дмитрук: драка с нардепами

5 октября в сети появилось видео жраки с участием нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого, экс-представителя этой фракции Артема Дмитрука и другого мужчины.

У мережі з'явилося відео бійки нібито за участю нардепів Дмитрука та Куницького pic.twitter.com/X6cyUve9rR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2023

Также была обнародована запись, на которой потерпевший обвинял парламентариев в том, что они требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку.

Відео з постраждалим у бійці за участю нардепів, яке оприлюднили в мережі pic.twitter.com/wcNgHx9JTM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2023

Как писала "Украинская правда" со ссылкой на комментарий полиции, инцидент произошел возле одного из офисных зданий на ул. Казимира Малевича.

Дмитрук в комментарии "Новини.Live" сообщил, что вместе с Куницким проверял работу мошеннического колл-центра. По словам нардепа, мужчина на видео был подставным лицом – он выхватил телефон из рук Куницкого, который вел съемку, и стал убегать. Также парламентарий утверждает, что в руках мужчины был нож, с которым он пытался бежать на Дмитрука.

"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож", – рассказал депутат.

Кроме того, Дмитрук отметил, что вместе с Куницким написал заявление в полицию из-за нападения на народных депутатов и из-за того, что мужчина пытался сбежать с телефоном.