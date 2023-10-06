Бійка в центрі Києва. Проти нардепів Куницького та Дмитрука відкрили справу

Генеральний прокурор України Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження проти народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького у звʼязку з бійкою, яка сталася 5 жовтня в центрі Києва. Про це Офіс генпрокурора повідомив виданню "РБК-Україна".

Зазначається, що Куницького та Дмитрука підозрюють в умисних тілесних ушкодженнях середньої тяжкості, а також у хуліганстві.

Як додали у відомстві, кримінальні провадження об'єднано. Досудове розслідування доручили Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Олександр Куницький та Артем Дмитрук: бійка з нардепами

5 жовтня в мережі зʼявилося відео бійки за участі нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, експредставника цієї фракції Артема Дмитрука й іншого чоловіка.

У мережі з'явилося відео бійки нібито за участю нардепів Дмитрука та Куницького pic.twitter.com/X6cyUve9rR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2023

Також було оприлюднено запис, на якому потерпілий звинувачував парламентарів у тому, що вони вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах, а потім розпочали бійку.

Відео з постраждалим у бійці за участю нардепів, яке оприлюднили в мережі pic.twitter.com/wcNgHx9JTM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2023

Як писала "Українська правда" з посиланням на коментар поліції, інцидент стався біля однієї з офісних будівель на вул. Казимира Малевича.

Дмитрук у коментарі виданню "Новини.Live" повідомив, що разом із Куницьким перевіряв роботу шахрайського кол-центру. За словами нардепа, чоловік на відео був підставною особою – він вихопив телефон із рук Куницького, який вів зйомку, і почав тікати. Також парламентар стверджує, що в руках чоловіка був ніж, з яким він намагався бігти на Дмитрука.

"Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити у охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж", – розповів депутат.

Крім того, Дмитрук зазначив, що разом із Куницьким написав заяву до поліції через напад на народних депутатів і через те, що чоловік намагався втекти з телефоном.