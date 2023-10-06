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Бійка в центрі Києва. Проти нардепів Куницького та Дмитрука відкрили справу
Генеральний прокурор України Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження проти народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького у звʼязку з бійкою, яка сталася 5 жовтня в центрі Києва. Про це Офіс генпрокурора повідомив виданню "РБК-Україна".
Зазначається, що Куницького та Дмитрука підозрюють в умисних тілесних ушкодженнях середньої тяжкості, а також у хуліганстві.
Як додали у відомстві, кримінальні провадження об'єднано. Досудове розслідування доручили Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.
Олександр Куницький та Артем Дмитрук: бійка з нардепами
5 жовтня в мережі зʼявилося відео бійки за участі нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, експредставника цієї фракції Артема Дмитрука й іншого чоловіка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також було оприлюднено запис, на якому потерпілий звинувачував парламентарів у тому, що вони вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах, а потім розпочали бійку.
Як писала "Українська правда" з посиланням на коментар поліції, інцидент стався біля однієї з офісних будівель на вул. Казимира Малевича.
Дмитрук у коментарі виданню "Новини.Live" повідомив, що разом із Куницьким перевіряв роботу шахрайського кол-центру. За словами нардепа, чоловік на відео був підставною особою – він вихопив телефон із рук Куницького, який вів зйомку, і почав тікати. Також парламентар стверджує, що в руках чоловіка був ніж, з яким він намагався бігти на Дмитрука.
"Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити у охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж", – розповів депутат.
Крім того, Дмитрук зазначив, що разом із Куницьким написав заяву до поліції через напад на народних депутатів і через те, що чоловік намагався втекти з телефоном.