NASA сокращает свой персонал в РФ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сокращает свой персонал в Российской Федерации.

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Об этом заявила заместитель главы NASA Пэм Мелрой, сообщает SpaceNews.

По ее словам, сокращение персонала в России вызвано полномасштабным вторжением войск РФ в Украину.

"Мы немного обеспокоены положением наших сотрудников в РФ. Одним из результатов этого является сокращение персонала в России", – рассказала она.

При этом представитель NASA отметила, что у космического ведомства имеется немало вариантов действий.

Какой именно будет выбран в той или иной ситуации, зависит от решения партнеров.

Cогласно информации посольства и консульства США в РФ, NASA представлено в России несколькими отделениями, расположенными в Москве и области, включая офисы при посольстве США, в Звездном городке, в Центре управления полетами, а также при Российском космическом агентстве (Роскосмос).

Московский офис штаб-квартиры NASA при посольстве США (NMLO) представляет все программы и офисы американского космического агентства в России.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от дальнейшего сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars из-за российского вторжения в Украину.

В частности, Правительственный совет ESA на заседании в Париже оценил ситуацию в Украине и единогласно признал невозможность текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars.

Запуск российско-европейского аппарата ExoMars был запланирован на 2022 год. Миссия должна была заниматься поиском доказательств существования жизни на Марсе.

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