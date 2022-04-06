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NASA сокращает свой персонал в РФ
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сокращает свой персонал в Российской Федерации.
Об этом заявила заместитель главы NASA Пэм Мелрой, сообщает SpaceNews.
По ее словам, сокращение персонала в России вызвано полномасштабным вторжением войск РФ в Украину.
"Мы немного обеспокоены положением наших сотрудников в РФ. Одним из результатов этого является сокращение персонала в России", – рассказала она.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом представитель NASA отметила, что у космического ведомства имеется немало вариантов действий.
Какой именно будет выбран в той или иной ситуации, зависит от решения партнеров.
Cогласно информации посольства и консульства США в РФ, NASA представлено в России несколькими отделениями, расположенными в Москве и области, включая офисы при посольстве США, в Звездном городке, в Центре управления полетами, а также при Российском космическом агентстве (Роскосмос).
Московский офис штаб-квартиры NASA при посольстве США (NMLO) представляет все программы и офисы американского космического агентства в России.
Ранее Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от дальнейшего сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars из-за российского вторжения в Украину.
В частности, Правительственный совет ESA на заседании в Париже оценил ситуацию в Украине и единогласно признал невозможность текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars.
Запуск российско-европейского аппарата ExoMars был запланирован на 2022 год. Миссия должна была заниматься поиском доказательств существования жизни на Марсе.
Источник фото: ua.depositphotos.com