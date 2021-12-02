Пентагон призвал прекратить испытания противоспутникового оружия из-за катастрофических последствий действий России

Министерство обороны США призвало к глобальному прекращению испытаний противоспутникового оружия. Пентагон осудил эту практику после разрушительных испытаний, проведенных Россией в ноябре 2021 года.

Как сообщает CNBC, после противоспутниковых испытаний военных РФ низкая околоземная орбита оказалась засорена мусором. В Пентагоне заявили, что российские военные уничтожили неработающий спутник с помощью противоспутникового оружия. В результате возникло более 1 500 обломков.

«Мы хотели бы, чтобы все страны согласились воздерживаться от испытаний противоспутникового оружия, которые создают обломки», — заявила заместитель секретаря Министерства обороны Кэтлин Хикс на заседании Национального космического совета.

Испытание вызвало широкое осуждение со стороны официальных лиц США, на что в России назвали их «лицемерными».

На сегодняшний день четыре страны — США, Россия, Китай и Индия — ранее уничтожили собственные спутники в ходе испытаний систем защиты.

Но теперь Пентагон выступил с призывом к отказу от подобных действий.

«Такое проявление преднамеренного пренебрежения вопросами безопасности, защищенности и стабильности в космосе заслуживает осуждения и подчеркивает безотлагательность действий в защиту разработки общих норм и обеспечения долгосрочной стабильности космического пространства», — сказала Хикс.

Она выступила на заседании первого Национального космического совета администрации президента Джозефа Байдена, председатель которого вице-президент США Камала Харрис также назвала испытания России «безответственными». Она отметила, что этим взрывом РФ «поставила под угрозу спутники других стран, а также астронавтов на Международной космической станции».

В 2021 году действия в космосе других стран неоднократно вызывали беспокойство у США. Так, когда отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн 5" упала в Индийский океан, американские военные эксперты выражали опасения, что обломки могли рухнуть на населенные районы. Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что американцы даже были готовы сбить эту ракету. В итоге в Вашингтоне заявили, что Пекин не придерживается стандартов по обращению с космическим мусором.

В августе 2021 года разведку США застал врасплох запуск Китаем гиперзвуковой ракеты, которая способна нести ядерный боезаряд. Теперь, по словам экспертов, в случае полета гиперзвукового аппарата через Антарктиду, КНР может нанести удар по США с южного направления, которое абсолютно не прикрыто системой противоракетной обороны.

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