Обломки отработавшей китайской ракеты неконтролируемо упали на Землю, попав в океан

Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн 5-Б" (в дословном переводе — "Великий поход") упала в Индийский океан. Как передает BBC, вход ступени в земную атмосферу был неконтролируемым, и американские военные эксперты выражали опасения, что обломки могут упасть на населенные районы.

По данным китайских госСМИ, ступень вошла в атмосферу в воскресенье в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву). Ее большая часть сгорела в атмосфере, однако некоторые обломки упали в океан в районе к западу от Мальдивских островов.

Американское космическое командование подтвердило, что "китайская ракета "Чанчжэн 5-Б" вошла в атмосферу над Аравийским полуостровом". При этом военные США отметили, что им "неизвестно, куда попали обломки — на сушу или на воду". Масса ступени, "вернувшейся" таким образом на Землю, составляла 18 тонн.

Ракета "Чанчжэн 5-Б" была запущена 29 апреля и вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции. Высота ее эллиптической орбиты составляла от 160 (в перигее) до 375 (в апогее) км и постепенно снижалась.

Дальнейшая скорость снижения зависела от плотности атмосферы, и просчитать это было крайне сложно. Эксперты предполагали, что большая часть ступени сгорит, не долетев до поверхности, однако не исключали, что некоторые ее элементы из твердых сплавов могут пережить этот полет. "Вероятность нарушения полетов или причинения вреда на земле чрезвычайно мала", — утверждал пресс-секретарь китайского МИД Ван Вэньбинь.

Возможная траектория падения ракеты активно обсуждалась в соцсетях и на международном уровне.

"Мы обладаем большими возможностями, но пока не планируем сбивать ее. Будем надеяться, что ракета приземлится в таком месте, где не причинит никому вреда", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Тем не менее, американский министр все же отметил, что китайцы поступили безответственно, допустив бесконтрольный сход ступени с орбиты, подчеркнув, что страны "космической лиги" должны действовать более осмотрительно.

Астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл также усматривает в действиях китайской стороны халатность.

"Это уже второй пуск, а мы знаем, что после первого пуска практически такой же ракеты обломки были обнаружены на территории Кот Д'Ивуара", — напоминает он.

В свою очередь специалист по космическому мусору из университета Саутгемптона Хью Льюис напоминает, что за 60 лет освоения космоса на орбите было оставлено огромное количество мусора, и ответственность за это несут в первую очередь США и Россия.

"Не забывайте, что на низких орбитах находится около 900 ступеней ракет, которые остаются там практически после каждого нового запуска, и их суммарная масса в разы превышает то, что войдет в плотные слои атмосферы в выходные", — отметил он.

Современная практика предусматривает, чтобы отработавшие ступени выводились с орбиты как можно скорее. В случае с главными разгонными ступенями, они обычно совершают всего один оборот, после чего падают в океан или на Землю. При этом американская компания SpaceX безопасно возвращает ступени назад на своей тяге, чтобы их можно было использовать вновь.

Для верхних ступеней, которые должны с максимальной точностью вывести на орбиту полезный груз и могут совершить несколько витков, предусматривается собственный двигатель, который при первой же возможности должен направить их к Земле. Как правило, траектория рассчитывается так, чтобы обломки упали в океан, желательно в Тихий, по возможности максимально далеко от суши.