Происшествия 1 час назад

SpaceX только с 15 раза успешно посадила прототип Starship: впервые не взорвался (ВИДЕО)

Космический корабль успешно набрал высоту и приземлился

Прототип Starship SN15 после приземления. Фото: SpaceX Прототип Starship SN15 после приземления. Фото: SpaceX
Прототип Starship SN15 после приземления. Фото: SpaceX

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска провела очередной тестовый запуск прототипа ракеты для межпланетных путешествий Starship.

Корабль успешно набрал высоту и приземлился — он впервые не взорвался, сообщает TechCrucnh.

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Указано, что прототип Starship (SN15) запускали 5 мая с поселка Бока-Чика в штате Техас, где расположена площадка SpaceX для экспериментальных запусков.

Аппарат взлетел примерно на 10 км, чтобы испытать маневры во время полета. По мере достижения пиковой высоты три двигателя Raptor последовательно выключались, чтобы начать горизонтальное свободное падение на Землю.

Два двигателя снова заработали, приближаясь к суше, чтобы выполнить маневр, когда ракета летит вертикально перед приземлением.

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Вскоре после посадки у основания ракеты возник небольшой пожар, но его ликвидировали за несколько минут.

Сейчас компания также получила разрешение на еще два тестовых полета кораблей SN16 и SN17.

Как известно, SpaceX уже запускала прототипы Starship, но во время предыдущих тестовых полетов приземление было почти успешно. В частности, прототипы SN8 и SN9 взорвались в полете перед приземлением, а SN10 — вскоре после приземления.

Starship — это супертяжелая ракета-носитель, которая в перспективе должна стать заменой для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, используемых сейчас. Обе ступени Starship многоразовые, а во второй интегрированный космический корабль, поэтому его планируют использовать для пилотируемых миссий, в том числе и для полетов на Луну и Марс.

Именно ракета-носитель Starship должна стать одной из тех, которая до 2022 года доставит на поверхность Луны "первую женщину и последующих мужчин" в рамках программы "Артемида" Национального аэрокосмического агентства США (NASA). Однако пока NASA приостановило соглашение со SpaceX.

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