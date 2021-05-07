На Землю падает вышедшая из-под контроля тяжелая китайская ракета, но Украину она минует

В ближайшие выходные (8 — 9 мая 2021 года) может войти в атмосферу и упасть на Землю китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска.

В частности, ракета войдет в атмосферу в районе 8 мая, но точное время и место можно будет определить за несколько часов до события, сообщает BBC.

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Известно, что 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В").

У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб. Эта ракета весит 22 тонны. В связи с таким тяжелым весом в США и опасаются, что не все обломки ракеты сгорят в атмосфере.

Ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл ожидает, что ракета вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая.

"За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз", — рассказал он.

Указано, что зона потенциального падения ограничивается траекторией ступени ракеты. Зона риска включает регионы между 41 градусом северной и 41 градусом южной широты.

Это означает, что Нью-Йорк в США, юг Чили, Веллингтон в Новой Зеландии и столица КНР Пекин также находятся в зоне риска.

Однако в Китае ожидают, что обломки ракеты упадут в международные воды.

В свою очередь на территорию Украины эта ракета точно не упадет, заверил в комментарии Delo.ua кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований, ведущий инженер Главного центра специального контроля Алексей Парновский.

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По словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, большая часть обломков ракеты "Чанчжэн-5В" будет сожжена при входе в атмосферу и вряд ли нанесет какой-либо ущерб.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока Пентагон не планирует сбивать китайскую космическую ракету. При этом США следят за траекторией падения ракеты.

Напомним, Китай запустил основной модуль национальной космической станции. После этого в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля.

Ранее аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска провела очередной тестовый запуск прототипа ракеты для межпланетных путешествий Starship. В частности, корабль успешно набрал высоту и приземлился — он впервые не взорвался.