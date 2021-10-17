Разведка США в шоке: Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар

В августе Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая способная нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным издания, перед тем как поразить цель, ракета облетела всю планету, а сам гиперзвуковой блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели.

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", — заявили источники.

В газете отмечают, что Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застав разведку США врасплох".

Эксперты подчеркнули, что в случае полета гиперзвукового аппарата через Антарктиду, Китай может нанести удар по США с южного направления, которое абсолютно не прикрыто системой противоракетной обороны.

При этом Китай скрывает информацию об этом испытательном запуске.

В частности, в посольстве Китая отказались комментировать это испытание, однако представитель дипломатического ведомства Ли Пенгю заявил, что Китай всегда проводил военную политику, которая носила "оборонительный характер", и ее военное развитие не нацелено на одну страну.

"У нас нет глобальной стратегии и планов военных операций, как в США. И мы совсем не заинтересованы в гонке вооружений с другими странами", — сказал Ли.

В свою очередь, в Пентагоне не комментировали сам запуск, но выразили обеспокоенность касательно Китая.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность военными возможностями, которые Китай продолжает использовать, способностями, которые только усиливают напряженность в регионе и за его пределами. Это одна из причин, почему мы считаем Китай своим вызовом номер один", — заявил представитель военного ведомства США Джон Кирби.

В Financial Times, со ссылкой на китайского эксперта по безопасности, утверждают, что гиперзвуковое оружие разрабатывает Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (CAAA).

Это научно-исследовательский институт, действующий при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, главной государственной компании, которая производит ракетные комплексы и ракеты для космической программы Китая.

Стоит отметить, что КНР не имеет обязательств ни по одному договору по контролю над вооружениями и не желает привлекать США к переговорам относительно своего ядерного арсенала и политики.

США и Россия также разрабатывают гиперзвуковое оружие, включая аппараты, которые запускаются в космос на ракете, но вращаются вокруг Земли под собственным импульсом. Они достигают скорости, в пять раз большей, чем скорость звука, но являются более медленными, чем баллистическая ракета.

Вместе с тем такие ракеты не двигаются по фиксированной параболической траектории, как баллистические ракеты, а являются манёвренными, что затрудняет их отслеживания.

Ранее сообщалось, что в мае китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай вторым космическим государством после США, которое приземлилось на Красной планете.

Перед этим NASA обвинило Китай в создании угрозы из-за падения ракеты. Там говорят, что Пекин не придерживается стандартов по обращению с космическим мусором.

Впоследствии обломки отработавшей китайской ракеты неконтролируемо упали на Землю, попав в океан.