Китай запустил грузовой корабль на орбиту, он пристыковался к новой космической станции

Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" успешно пристыковался с базовым модулем будущей космической станции "Тяньхе".

Корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую Китай планирует достроить в 2022 году, сообщает агентство "Синьхуа".

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Известно, что этот космический корабль запустили накануне с помощью пусковой установки Langer Marsch-7 с 10-дневной задержкой. Миссию откладывали по техническим причинам.

Напомним, в конце апреля Китай вывел на орбиту основной модуль своей первой космической станции, что является первым этапом ее создания. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые пристыкуются к основному.

Как предполагается, в июне пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" должен доставить на "Тяньхе" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Также сообщалось, в мае китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай вторым космическим государством после США, которое приземлилось на Красной планете.

Раньше NASA обвинило Китай в создании угрозы из-за падения ракеты. Там говорят, что Пекин не придерживается стандартов по обращению с космическим мусором.

В последствии обломки отработавшей китайской ракеты неконтролируемо упали на Землю, попав в океан.