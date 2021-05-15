Китайский космический аппарат высадился на Марсе

Модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на Марс. Как сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA), посадка произошла в 02:18 в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса.

По информации агентства "Синьхуа", это был первый раз, когда космический аппарат производства КНР совершил посадку на другой планете.

Посадка на Красную планету происходила в полностью автоматическом режиме.

Космический аппарат "Тяньвэнь-1" был запущен с Земли в июле 2020 года. На орбиту Марса он вышел в феврале, после чего более двух месяцев исследовал потенциальные места для посадки.

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В ближайшее время из посадочного модуля выедет марсоход "Чжучжун" и начнет исследование поверхности планеты.

Запланированный срок его работы составляет 90 марсианских суток. Он сможет передвигаться со скоростью 200 метров в час.

Ранее сообщалось, что Китай успешно завершил решающее испытание беспилотного аппарата перед первой для страны миссией по исследованию Марса.

Напомним, 7 мая беспилотный аппарат вертолетного типа Ingenuity в пятый раз вышел в разреженную атмосферу планеты Марс и впервые перелетел на новое место на поверхности планеты.