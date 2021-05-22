Китайский марсоход сошел с посадочной платформы и начал исследование Марса (ФОТО)

Первый китайский марсоход "Чжужун" сошел с посадочной платформы на поверхность Красной планеты.

Об этом сообщает АР.

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Согласно данным Китайского национального космического управления, марсоход коснулся марсианского грунта в субботу, 22 мая, в 10:40 по пекинскому времени.

Перед этим названный в честь китайского бога огня Чжуронга марсоход несколько дней проводил диагностические тесты, а теперь покинул платформу и начал свое исследование.

Ожидается, что следующие 90 дней он проведет в поисках признаков жизни на Марсе.

15 мая китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе, благодаря чему КНР стала второй страной после США, которая может исследовать эту планету непосредственно.

Ранее сообщалось, что Китай успешно завершил решающее испытание беспилотного аппарата перед первой для страны миссией по исследованию Марса.

Напомним, 7 мая беспилотный аппарат вертолетного типа Ingenuity в пятый раз вышел в разреженную атмосферу планеты Марс и впервые перелетел на новое место на поверхности планеты.

В свою очередь марсоход Perseverance, который NASA запустило на Марс в июле 2020 года, смог получить кислород из атмосферы планеты.