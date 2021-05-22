Общество 1 час назад

Китайский марсоход сошел с посадочной платформы и начал исследование Марса (ФОТО)

Следующие 90 дней аппарат "Чжужун" проведет в поисках признаков жизни на Марсе

Марсоход "Чжужун". Фото: Китайское национальное космическое управление Марсоход "Чжужун". Фото: Китайское национальное космическое управление
Марсоход "Чжужун". Фото: Китайское национальное космическое управление

Первый китайский марсоход "Чжужун" сошел с посадочной платформы на поверхность Красной планеты.

Об этом сообщает АР.

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Согласно данным Китайского национального космического управления, марсоход коснулся марсианского грунта в субботу, 22 мая, в 10:40 по пекинскому времени.

Перед этим названный в честь китайского бога огня Чжуронга марсоход несколько дней проводил диагностические тесты, а теперь покинул платформу и начал свое исследование.

Ожидается, что следующие 90 дней он проведет в поисках признаков жизни на Марсе.

15 мая китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе, благодаря чему КНР стала второй страной после США, которая может исследовать эту планету непосредственно.

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Ранее сообщалось, что Китай успешно завершил решающее испытание беспилотного аппарата перед первой для страны миссией по исследованию Марса.

Напомним, 7 мая беспилотный аппарат вертолетного типа Ingenuity в пятый раз вышел в разреженную атмосферу планеты Марс и впервые перелетел на новое место на поверхности планеты.

В свою очередь марсоход Perseverance, который NASA запустило на Марс в июле 2020 года, смог получить кислород из атмосферы планеты.

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