NASA скорочує свій персонал у РФ

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) скорочує свій персонал у Російській Федерації.

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Про це заявила заступник голови NASA Пем Мелрой, повідомляє SpaceNews.

За її словами, скорочення персоналу в Росії спричинене повномасштабним вторгненням військ РФ в Україну.

"Ми трохи стурбовані становищем наших співробітників у РФ. Одним із результатів цього є скорочення персоналу в Росії", — розповіла вона.

При цьому представник NASA зазначила, що космічний відомство має чимало варіантів дій.

Який саме буде обраний у тій чи іншій ситуації, залежить від рішення партнерів.

Згідно з інформацією посольства та консульства США в РФ, NASA представлено в Росії декількома відділеннями, розташованими в Москві та області, включаючи офіси при посольстві США, у Зірковому містечку, в Центрі управління польотами, а також при Російському космічному агентстві (Роскосмос).

Московський офіс штаб-квартири NASA при посольстві США (NMLO) представляє всі програми та офіси американської космічної агенції в Росії.

Раніше Європейське космічне агентство (ESA) відмовилося від подальшої співпраці з Роскосмосом щодо місії ExoMars через російське вторгнення в Україну.

Зокрема, Урядова рада ESA на засіданні в Парижі оцінила ситуацію в Україні та одноголосно визнала неможливість поточної співпраці з Роскосмосом щодо місії марсоходу ExoMars.

Запуск російсько-європейського апарату ExoMars було заплановано на 2022 рік. Місія повинна була шукати доказів існування життя на Марсі.

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