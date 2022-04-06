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NASA скорочує свій персонал у РФ
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) скорочує свій персонал у Російській Федерації.
Про це заявила заступник голови NASA Пем Мелрой, повідомляє SpaceNews.
За її словами, скорочення персоналу в Росії спричинене повномасштабним вторгненням військ РФ в Україну.
"Ми трохи стурбовані становищем наших співробітників у РФ. Одним із результатів цього є скорочення персоналу в Росії", — розповіла вона.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому представник NASA зазначила, що космічний відомство має чимало варіантів дій.
Який саме буде обраний у тій чи іншій ситуації, залежить від рішення партнерів.
Згідно з інформацією посольства та консульства США в РФ, NASA представлено в Росії декількома відділеннями, розташованими в Москві та області, включаючи офіси при посольстві США, у Зірковому містечку, в Центрі управління польотами, а також при Російському космічному агентстві (Роскосмос).
Московський офіс штаб-квартири NASA при посольстві США (NMLO) представляє всі програми та офіси американської космічної агенції в Росії.
Раніше Європейське космічне агентство (ESA) відмовилося від подальшої співпраці з Роскосмосом щодо місії ExoMars через російське вторгнення в Україну.
Зокрема, Урядова рада ESA на засіданні в Парижі оцінила ситуацію в Україні та одноголосно визнала неможливість поточної співпраці з Роскосмосом щодо місії марсоходу ExoMars.
Запуск російсько-європейського апарату ExoMars було заплановано на 2022 рік. Місія повинна була шукати доказів існування життя на Марсі.
Джерело фото: ua. depositphotos. com