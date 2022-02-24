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Остров Змеиный захвачен противником - Госпогранслужба

Остров Змеиный захвачен противником - Госпогранслужба
Остров Змеиный. Фото: https: USM media

В ведомстве сообщили, что связь с ВСУ на острове потеряна. 

По данным Госпогранслужбы после обстрела противником острова Змеиный из корабельных вооружений и боевой авиации была разрушена инфраструктура.

По имеющейся информации, остров захвачен. Также сообщается, что связь с ВСУ потеряна. 

"Враг сегодня неоднократно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно удерживали оборону", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные восстановили контроль над аэропортом "Антонов" в Гостомеле.