Острів Зміїний захоплений супротивником - Держприкордонслужба

У відомстві повідомили, що зв'язок із ЗСУ на острові втрачено.

За даними Держприкордонслужби після обстрілу противником острова Зміїний з корабельних озброєнь та бойової авіації було зруйновано інфраструктуру.

За наявною інформацією, острів захоплено. Також повідомляється, що зв'язок із ЗСУ втрачено.

"Ворог сьогодні неодноразово намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо утримували оборону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові відновили контроль за аеропортом "Антонов" у Гостомелі.