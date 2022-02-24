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Острів Зміїний захоплений супротивником - Держприкордонслужба

Острів Зміїний захоплений супротивником - Держприкордонслужба

У відомстві повідомили, що зв'язок із ЗСУ на острові втрачено.

За даними Держприкордонслужби після обстрілу противником острова Зміїний з корабельних озброєнь та бойової авіації було зруйновано інфраструктуру.

За наявною інформацією, острів захоплено. Також повідомляється, що зв'язок із ЗСУ втрачено.

"Ворог сьогодні неодноразово намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо утримували оборону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові відновили контроль за аеропортом "Антонов" у Гостомелі.