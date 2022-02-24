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Украинские военные восстановили контроль над Гостомелем Киевской области

Украинские военные восстановили контроль над Гостомелем Киевской области
Аэропорт "Антонов"/Фото: Википедия

Украинские военные восстановили контроль над Гостомелем Киевской области, где ранее велись бои с российским десантом. Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады.

"Гостомель полностью под контролем украинских войск!", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что за аэропорт Антонов в Гостомеле идут бои с российскими десантниками под прикрытием боевых вертолетов. Позже советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что российские окупанты захватили аэропорт.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое орудие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Автор:
Степан Крьока