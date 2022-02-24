Українські військові відновили контроль над аеропортом "Антонов" у Гостомелі

Українські військові відновили контроль за аеропортом Антонов у Гостомелі Київської області. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

"Ось тепер точно відбили. Аеропорт Гостомелю наш. Російський десант знищено", - написав Арестович.

Раніше він написав, що українська армія повністю відновила контроль над аеропортом, але пізніше вилучила свою посаду і додала, що за аеропорт все ще йдуть бої.

За аеропорт Антонов у Гостомелі цілий день точаться бої з російськими десантниками під прикриттям бойових вертольотів. Згодом радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що російські оккупанти захопили аеропорт.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

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