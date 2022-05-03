Посол Украины в США рассказала, когда можно ждать американской помощи в размере 33 млрд

Посол Украины в США Оксана Макарова надеется, что Конгресс США сможет одобрить новый пакет помощи для Украины в 33 млрд долларов до конца мая. Об этом Макарова сказала в интервью изданию “Левый Берег”.

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По ее словам, Конгресс США начнет свои заседания 10 мая. Украина имеет широкую поддержку и в Демократической, и в Республиканской партии США, поэтому дипломаты надеются, что голосование за пакет помощи для Украины будет для Конгресса приоритетом.

"Мы очень четко говорим, что время является определяющим. Президент Зеленский подчеркивал это во время встреч со спикером Нэнси Пелоси и делегацией Палаты представителей, и с государственным секретарем Блинкеном, и во время своих разговоров с президентом Байденом. Для нас каждый день значит очень много, потому что каждый день – это не только потери, которые мы несем, а это и возможность быстрее приблизиться к победе", — сказала Макарова.

По ее словам, задача украинской дипломатической команды в США включить все возможности и контакты, чтобы убедить и призвать всех друзей Украины в Конгрессе максимально быстро рассмотреть пакет помощи.

"Если удастся это сделать до конца мая, это будет беспрецедентная скорость для Конгресса", - отметила Макарова.

Кроме того, посол отметила, что пакет помощи от США в 33 млрд долларов, как и помощь, которую оказывали США ранее, является для Украины бесплатной.

"Мы очень благодарны Соединенным Штатам за огромную помощь, которую они нам оказывают бесплатно. В США есть свои нужды: есть школы, которые нужно финансировать, есть дороги, которые нужно ремонтировать, есть медицинские нужды. Поэтому нельзя недооценивать усилия Соединенных Штатов, использующих средства американских налогоплательщиков для помощи нам", — сказала Макарова.

Посол отметила, что сама суть ленд-лиза состоит в том, что одна страна другой что-то предоставляет в пользование на каких-либо условиях. И когда Украине понадобится дополнительная поддержка, Украина будет решать, на каких условиях она готова эту поддержку принимать.

"Но, опять же, это большой прорыв и большой плюс, что Конгресс позволил администрации использовать такой инструмент. Потому россияне его и критикуют. А у нас эту критику подхватывают те же люди, которые годами разгоняли похожую риторику, мол, «ничего не бывает просто так», которые маскировали свои пророссийские и антиукраинские взгляды под антизападную риторику, пытаясь продать Украине какой-то уникальный путь", — сказала Макарова.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.

Тем временем председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф сообщил, что визит американского президента Джозефа Байдена в Украину — лишь "вопрос времени".