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Посол України в США розповіла, коли можна чекати на американську допомогу у розмірі 33 млрд
Посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що Конгрес США зможе схвалити новий пакет допомоги для України в 33 млрд доларів до кінця травня. Про це Маркарова сказала в інтерв'ю виданню "Лівий Берег".
За її словами, Конгрес США розпочне свої засідання 10 травня. Україна має широку підтримку і в Демократичній та Республіканській партії США, тому дипломати сподіваються, що голосування за пакет допомоги для України буде на Конгресі пріоритетом.
"Ми дуже чітко говоримо, що час є визначальним. Президент Зеленський наголошував на цьому під час зустрічей зі спікером Ненсі Пелосі та делегацією Палати представників, і з державним секретарем Блінкеном, і під час своїх розмов з президентом Байденом. Для нас кожен день означає дуже багато, тому що кожен день – це не лише втрати, яких ми зазнаємо, а це й можливість швидше наблизитись до перемоги", — сказала Маркарова.
За її словами, завдання української дипломатичної команди в США - включити всі можливості та контакти, щоб переконати і закликати всіх друзів України в Конгресі максимально швидко розглянути пакет допомоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Якщо це вдасться зробити до кінця травня, це буде безпрецедентна швидкість для Конгресу", - зазначила Маркарова.
Крім того, посол зазначила, що пакет допомоги від США в 33 млрд доларів, як і допомогу, яку надавали США раніше, є для України безплатною.
"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за величезну допомогу, яку вони нам надають безплатно. У США є свої потреби: є школи, які потрібно фінансувати, є дороги, які потрібно ремонтувати, є медичні потреби. Тому не можна недооцінювати зусилля Сполучених Штатів, які використовують кошти американських платників податків для допомоги нам", - сказала Маркарова.
Посол зазначила, що сама суть ленд-лізу полягає в тому, що одна країна інший щось надає у користування на будь-яких умовах. І коли Україні знадобиться додаткова підтримка, Україна вирішуватиме, на яких умовах вона готова цю підтримку приймати.
"Але знову ж таки, це великий прорив і великий плюс, що Конгрес дозволив адміністрації використовувати такий інструмент", - сказала Маркарова.
Нагадаємо, палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги нашій країні.
Тим часом голова комітету Палати представників США з розвідки Адам Шифф повідомив, що візит американського президента Джозефа Байдена в Україну - лише "питання часу".