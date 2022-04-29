Российские войска пытаются удерживать позиции возле Харькова, - Генштаб

Российская армия сосредоточились на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харьков и пытается осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий противник не проводил. Основные его усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью недопущения перегруппировки наших войск враг производит обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка государственной границы с Украиной.

На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.

"На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщины в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом", - сообщает Генштаб.

Также сообщается, что за предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка", - сообщает Генштаб ВСУ.