Російські війська намагаються утримувати позиції біля Харкова, - Генштаб

Російська армія зосередилася на утриманні позицій у районі міста Харкова і продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні, щоб отримати повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій у районі міста Харків і намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямі активних наступальних процесів противник не проводив. Основні його зусилля зосереджені на розвідці, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому та Таврійському напрямах з метою недопущення перегрупування наших військ ворог здійснює обстріл позицій з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії зіткнення.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Певні підрозділи Збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.

"На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи з обмеження пересування та затримання місцевих жителів та блокування гуманітарних вантажів з території України. Крім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, у місті Кам'янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом", - повідомляє Генштаб.

Також повідомляється, що за минулу добу українськими захисниками було вражено п'ятнадцять повітряних цілей: один літак, п'ять крилатих ракет та дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях наносять контрудари. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", – повідомляє Генштаб ЗСУ.