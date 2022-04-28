Голодающее Поволжье: российские оккупанты украли в Запорожской области 61 тонну пшеницы

Войска РФ ограбили сельхозпредприятие в Запорожской области - украли 61 тонну пшеницы и авто. Против них открыли уголовное дело.

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Российские военные ограбили сельскохозяйственное предприятие в Каменке-Днепровской Запорожской области – похитили 61 тонну пшеницы и имущество сельхозпредприятия. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные российские военные, угрожая применением физического насилия, ограбили филиал одного из сельхозобществ в городе Каменка-Днепровская. Похищенные с предприятия 61 тонну пшеницы и другое имущество оккупанты вывезли на грузовом транспорте, также находившемся в распоряжении филиала", - сообщают в ведомстве.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начали уголовное производство.

Напомним, еще 21 марта в Генштабе ВСУ сообщили о том, что российские солдаты на временно оккупированных территориях начали воровать авто, бытовую технику и продукты питания. Также солдаты РФ угнали пять кораблей, загруженных зерном. Суда вывели из порта Бердянска и отбуксировали в неизвестном направлении.