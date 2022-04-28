Голодуюче Поволжя: російські окупанти вкрали в Запорізькій області 61 тонну пшениці

Війська РФ пограбували сільгосппідприємство у Запорізькій області – вкрали 61 тонну пшениці та авто. Проти них порушили кримінальну справу.

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Російські військові пограбували сільськогосподарське підприємство у Кам'янці-Дніпровській Запорізькій області – викрали 61 тонну пшениці та майно сільгосппідприємства. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 26 квітня 2022 року озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам'янка-Дніпровська. Викрадені з підприємства 61 тонну пшениці та інше майно окупанти вивезли на вантажному транспорті., – повідомляють у відомстві.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, ще 21 березня у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що російські солдати на тимчасово окупованих територіях почали красти авто, побутову техніку та продукти харчування. Також солдати РФ викрали п'ять кораблів , завантажених зерном. Судна вивели з порту Бердянська та відбуксирували у невідомому напрямку.