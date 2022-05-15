Россия готовит 2500 резервистов, чтобы отправить на войну в Украину, - Генштаб ВСУ

На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях Российской Федерации готовят резервистов для войны с Украиной. Таким образом пытаются компенсировать потери живой силы.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

"На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка к двум с половиной тысячам резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что командование вооруженных сил РФ пытается таким образом комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что Россия исчерпала резервы наиболее боеспособных батальонно-тактических групп, хотя у нее еще достаточно войск, чтобы вводить их на территорию Украины.

Также сообщается о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.