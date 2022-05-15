Росія готує 2500 резервістів, щоб відправити на війну в Україну, - Генштаб ЗСУ

На полігонах у Воронезькій, Білгородській та Ростовській областях Російської Федерації готують резервістів для війни з Україною. У такий спосіб намагаються компенсувати втрати живої сили.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

"На полігонах у Воронезькій, Білгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні", - зазначили у Генштабі.

Зазначається, що командування збройних сил РФ намагається таким чином комплектувати та поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що Росія вичерпала резерви найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, хоча має ще достатньо військ, щоб вводити їх на територію України.

Також повідомляється про пригніченість та депресивний морально-психологічний стан у підрозділах російських окупаційних військ.