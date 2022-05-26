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Суд отправил экс-президента Молдовы Додона под домашний арест

Суд отправил экс-президента Молдовы Додона под домашний арест
Додона отправили под домашний арест. Фото: NEXTA

Суд в Кишиневе на заседании 26 мая принял решение отправить бывшего президент Молдовы Игоря Додона, которого задержали по подозрению в коррупции, под домашний арест на 30 суток. Об этом сообщило издание Deschide.

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Додон после оглашения приговора заявил, что якобы дело против него "сфабриковано по заказу президента Молдавии Майи Санду". 

Прокурор сообщил, что обвинение обжалует решение суда о помещении Додона под домашний арест, и потребуют более серьезную меру пресечения.

Его обвиняют в госизмене и коррупции. Отметим, что Додон во время своей каденции поддерживал Россию, несмотря на то, что РФ оккупировала территорию Молдовы - Приднестровье.

Напомним, правоохранители провели обыски в доме бывшего президента Молдовы 24 мая.

Автор:
Вита Молодан