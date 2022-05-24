В доме экс-президента Молдовы Додона обыски. Политика подозревают в коррупции и госизмене

Правоохранители проводят обыски в доме бывшего президента Молдовы Игоря Додона, которого подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и государственной измене. Об этом пишет молдовское издание Newsmaker.

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"В Кишиневе в доме экс-президента, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона проходят обыски. Как сообщили NM в Генпрокуратуре, обыски проводят в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией", — сообщает издание.

Согласно сообщению, обыски проводит Антикоррупционная прокуратура совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности.

В комментарии Newsmaker исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу опроверг информацию о том, что экс-президент задержан.

Робу сообщил, что "следственные действия все еще идут", и пообещал предоставить больше информации после обысков.

Игорь Додон был президентом Молдовы с 2016 по 2020 год. Как кандидат в президенты он занимал пророссийскую позицию.

Напомним, в 2020 году на выборах в Молдове с неожиданным отрывом победила кандидат от "Действия и солидарности" Майя Санду, набрав во втором туре 57,7% голосов против 42,3% голосов за Додона, пытавшегося переизбраться на второй срок.